ثلاثي ايراني مرشحون لجائزة لاعب الأسبوع في آسيا

بيروت / 29 ايلول / سبتمبر /ارنا- اكد امين عام حزب الله السيد نصر الله انه “منذ اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني بدأت اميركا باحياء داعش في العديد من المناطق في سوريا والعراق، ومن الطبيعي ان ينشط ذلك في لبنان”، مردفا القول “القضية هنا ان المعركة ليست معركة في بلد دون بلد، ولبنان جزء من هذه المنطقة وهذا ما يحصل باحياء داعش”.