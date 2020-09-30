٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١١:١٥ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84059887
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ثلاثي ايراني مرشحون لجائزة لاعب الأسبوع في آسيا

ثلاثي ايراني مرشحون لجائزة لاعب الأسبوع في آسيا

طهران / 30 ايلول / سبتمبر/ ارنا – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اسماء المرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب الاسبوع في آسيا.

وكان الايراني "سردار آزمون" مهاجم فريق زينيت و"علي رضا جهانبخش" لاعب وسط فريق "برايتون" و"رضا قوجان نجاد" مهاجم فريق "إف سي زوله" من بين المرشحين العشرة للفوز بجائزة افضل لاعب الأسبوع في آسيا.

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