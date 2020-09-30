إيران ترفض مزاعم مساعدتها أرمينيا في النزاع مع جمهورية اذربيجان

وقال واعظي في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني"شاهین مصطفی اف": ان لباكو مكانة مهمة وخاصة في السياسة الخارجية الايرانية، وقد استخدمنا دائمًا كل الفرص لتقوية وتطوير علاقاتنا مع هذا البلد.

وأعرب واعظي عن قلقه إزاء النزاع بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا ، مؤكدا: إننا نتابع التطورات الأخيرة عن كثب ومستعدون للمساعدة في حل الخلافات بين البلدين من خلال الحوار والمفاوضات في إطار ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪولي.

ورفض رئيس مكتب رئاسة الجمهورية في ايران "محمود واعظي" المزاعم التي وردت في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني بشان ارسال المساعدات الى أرمينيا في نزاعها مع جمهورية اذربيجان، مؤكدا إن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف الى تعكير صفو العلاقات بين باكو وطهران.

من جانبه وصف نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني "شاهين مصطفوف" إيران بأنها جارة جيدة وصديقة لأذربيجان وقال: تربط البلدين علاقات صداقة ويجب ألا نسمح لاحد بإلحاق الضرر بهذه العلاقات الطيبة.

وإشار مصطفى اف إلى القواسم الدينية والثقافية والاجتماعية المشتركة بين إيران وجمهورية أذربيجان، قائلا: بذل كبار المسؤولين في البلدين جهودًا كبيرة لتطوير العلاقات وتعميقها.

واكد ان العلاقات بين باكو وطهران في الوقت الراهن في مستوى جيد جدًا.

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