مخرج ايراني يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان إيطالي

وأضاف "علي بازجير" في مقابلة مع مراسل إرنا الیوم الأربعاء ، أن "شارك في هذا المهرجان الذي اقيم في الفضاء الإفتراضي في الفترة من 18 إلى 28 سبتمبر في روما، أفلام من إيران وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة وتركيا واليونان والهند وإسبانيا ودول أخرى.

ويحكي قصة فيلم "العبور من الضباب" حياة عائلة "صفر دريكوندنسب" مع ابنتها آرزو التي تعاني من الشلل.



الفيلم من إنتاج وإخراج أمير علي مردريكواند، وتصوير أحمد طلوعي فر ، وترجمة رحيم واعظي.

وفاز عدد من الفنانين الايرانيين من مدينة أنديمشك في مختلف المهرجات في مجال التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والدراما.

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