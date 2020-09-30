الرئيس روحاني: تحقيق شعار قفزة الانتاج مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع

واضاف الرئيس روحاني اليوم الاربعاء في اجتماع مجلس الوزراء انه ورغم المشاكل الناجمة عن تفشي فيروس كورونا فان الاحصائيات تشير الى ارتفاع حجم الانتاج في الوحدات الانتاجية مقارنة بالعام الماضي.

وبين ان حجم انتاج الصلب والبتروكيماويات والادوات المنزلية شهد نموا في الاشهر الخمس الاولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق كما ان مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدماتية سجلت نموا رغم العقوبات المفروضة علينا والمشاكل الناجمة عنها مؤكدا ان تحقيق شعار قفزة الانتاج هو مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع في البلاد.

وفي جانب اخر من تصريحاته قال رئيس الجمهورية ان وزارة الصناعة والمناجم والتجارة تقف في الخط الامامي لمواجهة العقوبات وتتحمل المسؤولية الكبيرة المتمثلة في توفير السلع الاساسية ودعم قطاع الانتاج.

يتبع