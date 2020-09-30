تنمیة التعاون بين وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء ومؤسسة اكو الثقافية

واعرب المدير العام لإرنا "محمد رضا نوروزبور" خلال اللقاء مع "سرور بختي" رئيس مؤسسة اكو الثقافية التابعة لمنظمة اكو للتعاون الاقتصادي امس الثلاثاء عن أمله في أن تكون زيارة بختي لمبنى وكالة الأنباء بداية لتوثيق التعاون بين الجانبين.

كما طلب المدير العام لوكالة ارنا من رئيس مؤسسة اكو الثقافية العمل على تطوير التواصل المهني بين وسائل الإعلام .

ورحب سرور بختي بتوسيع التعاون الاعلامي بين وسائل الإعلام الإقليمية وقدم اقتراحا بشان توسيع التعاون بين إرنا ومؤسسة اكو الثقافية في مجال معارض الصور ، نظرًا للأرشيف الغني للصور التي تمتلكها إرنا.

واشار بختي إلى المجال الواسع للنشاطات منظمة اكو التي تشمل مناطق شاسعة ذات التراث الثقافي المشترك وقال: ان "الهدف الرئيسي لمؤسسة اكو هو تقريب شعوب دول المنطقة من خلال الأنشطة الثقافية والاجتماعية وبامكان ارنا مساعدتنا في المجال الخبري والاعلامي نظرا لمكانتها المرموقة.

وتفقد بختي امس الثلاثاء الاقسام المختلفة بغرفة الاخبار لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء بعد اللقاء مع المدير العام لوكالة ارنا وتباحث مع الصحفيين ورؤساء التحرير عن كثب.

يذكر ان منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) تضم كل من ايران وتركيا وباكستان وافغانستان وجمهورية اذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وقرغيزيا وازبكستان وطاجيكستان.

انتهى** 1453

