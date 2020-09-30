تألق ممثلين ايرانيين في مهرجان سان فرانسيسكو السينمايي

وحصد شهاب حسيني جائزة أفضل ممثل في فيلم " المتاهه" وفازت مينا وحيد بجائزة افضل ممثلة لتمثيلها في فيلم " بعدك" في قسم الافلام الايرانية في مهرجان سان فرانسيسكو.
وفیلم "بعدک" من اخراج فرهاد نجفي قد فاز بجوائز في عدة مهرجانات أجنبية تحت اسم ليلة واحدة في طهران (one night in tehran).
ومهرجان سان فرانسيسكو للافلام الايرانية الثالث عشر هو أول مهرجان سينمائي مستقل ايراني اقيم خارج البلاد اعتبارا من 19 ايلول /سبتمبر الجاري لغاية 25 من الشهر الجاري عبر الانترنت بسبب تفشي وباء كورونا.
وحصد فيلم "المتاهة" ايضا جائزة افضل فيلم وافضل سيناريو و افضل اخراج كما فاز فرهاد محمدي بجائزة افضل تصوير سينمايي لهذا الفيلم.
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