٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٧ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84060093
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تألق ممثلين ايرانيين في مهرجان سان فرانسيسكو السينمايي

تألق ممثلين ايرانيين في مهرجان سان فرانسيسكو السينمايي

طهران/30 ایلول/سبتمبر/إرنا- فاز الممثلان الايرانيان شهاب حسيني ومينا وحيد بجائزة افضل ممثل وممثلة بمهرجان سان فرانسيسكو السينمائي في قسم الافلام الايرانية.

وحصد شهاب حسيني جائزة أفضل ممثل  في فيلم " المتاهه" وفازت مينا وحيد بجائزة افضل ممثلة لتمثيلها في فيلم " بعدك" في قسم الافلام الايرانية في مهرجان سان فرانسيسكو.

وفیلم "بعدک" من اخراج فرهاد نجفي قد فاز بجوائز في عدة مهرجانات أجنبية تحت اسم ليلة واحدة في طهران (one night in tehran).

ومهرجان سان فرانسيسكو  للافلام الايرانية الثالث عشر هو أول مهرجان سينمائي مستقل ايراني اقيم خارج البلاد اعتبارا من 19 ايلول /سبتمبر الجاري لغاية 25 من الشهر الجاري عبر الانترنت بسبب تفشي وباء كورونا.

وحصد فيلم "المتاهة" ايضا جائزة افضل فيلم وافضل سيناريو و افضل اخراج كما فاز فرهاد محمدي بجائزة افضل تصوير سينمايي لهذا الفيلم.
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