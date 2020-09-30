تسجيل 183حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل3582 حالة جدیدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 457 الفا و 219 حالة لغاية الان بينهم 4093شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 380 الفا و956 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي183 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 26 الفا و169 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و14 الفا و821 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 1453