٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٣٥ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84060397
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تسجيل 183حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

تسجيل 183حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

طهران/ 30 ايلول/ سبتمبر/ ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الیوم الاربعاء 457 الفا و219 شخصا وبوفاة 183 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ اجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 26 الفا 169 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل3582  حالة جدیدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 457 الفا و 219 حالة لغاية الان بينهم 4093شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 380 الفا  و956 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي183 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 26 الفا و169 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و14 الفا و821 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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