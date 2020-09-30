اكاديمية الافلام في بكين تدعو لتعزيز التعاون السينمائي مع ايران

واضاف جيان في حديث لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء، ان هذه الاكاديمية تبذل الجهود، في اطار مهامها وطاقاتها، لتقيم تبادلات ثقافية مع شتى البلدان بما في ذلك ايران.

ونوّه المسؤول الثقافي الصيني بمنح اكاديمية الافلام الصينية وسام "البروفيسور الفخري" خلال العام الماضي، الى المخرج السينمائي الايراني الشهير "مجيد مجيدي"؛ مؤكدا ان هذه الخطوة تكشف عن مدى رغبة هذا المعهد الثقافي الجامعي في تنمية اواصره مع ايران.

وتطلع "جيان" الى التعاون بين المخرجين السينمائيين البارزين لدى ايران مع اساتذة وطلاب من هذه الاكاديمية في مجال صناعة الافلام والاثار السينمائية.

كما دعا الى تعرف المجتمع الصيني على المزيد من الافلام السينمائية الايرانية واختيار افضلها لتكون في متناول هواة الفن لسابع داخل هذا البلد.

واضاف رئيس معهد بكين للافلام : نحن مستعدون ايضا لتزويد المجتمع الايراني بالآثار السينمائية المنتجة داخل الصين، ومن خلال هذا التعامل الثقافي المضي قدما لتأصيل العلاقات بين طهران وبكين وتمتينها.

انتهى ** ح ع