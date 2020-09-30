خطيب زاده: سيادة إيران على الجزر الثلاث مؤكدة

وردا على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال خطيب زاده، إن جميع اجراءات إيران تتم في إطار ممارسة سيادتها ووحدة أراضيها، ومن الطبيعي أنه لا علاقة لأي دولة أجنبية بذلك.
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طهران/30 أيلول/سبتمبر/إرنا- صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، ان حق إيران في السيادة على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى مؤكد لا ريب فيه وأضاف، إن تكرار الادعاءات التي لا أساس لها لا يؤثر على حق إيران في السيادة (على هذه الجزر) ولا قيمة له قانونا.
وردا على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال خطيب زاده، إن جميع اجراءات إيران تتم في إطار ممارسة سيادتها ووحدة أراضيها، ومن الطبيعي أنه لا علاقة لأي دولة أجنبية بذلك.
يتبع..أ م د
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