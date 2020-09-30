استقطاب استمثارات اجنبية بقيمة 3.8 مليار دولار خلال العام الحالي

واكد دجبسند في تصريحه اليوم الاربعاء باجتماع هيئة الاستثمارت الوطنية : ان هذا الانجاز مؤشر على الاجراءات المناسبة والخطط الصحيحة التي اتخذت من قبل الجهات الاقتصادية المعنية وذلك رغم التحديات والضغوط المفروض على البلاد اليوم.

وتابع : ان استقطاب الاستثمارات الاجنبية افضل بكثير من الحصول على القروض الدولية؛ موضحا ان هذه الاستثمارات تشكل بوابة الدخول الى التكنولوجيا العالمية وتوفير فرص العمل وتعزيز الصناعات المحلية.

ودعا وزير الاقتصاد الجهات التنفيذية الى بذل قصارى جهدها لحث اصحاب رؤوس الاموال الاجانب على المساهمة في الاستثمارات داخل ايران.

وبحسب وزير الاقتصاد : ان هؤلاء المستثمرين في الواقع سفراء ورعاة مصالحنا في بلدانهم، لانهم سيطالبون حكوماتهم بعدم اتخاذ اجراءات من شانها ان تخاطر برؤوس اموالهم في ايران؛ الامر الذي يساهم بالتالي في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم.

واكد دجبسند ان احد الاليات المواتية لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية يكمن في ازالة المشاكل وتيسير الاجراءات القانونية وتوفير المحفزات لاصحاب رؤوس الاموال الاجانب.

انتهى ** ح ع