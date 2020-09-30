رحالة العالم الإيرانية تنطلق من "المدينة المحترقة"

وفي حوار مع مراسل إرنا، اليوم الأربعاء، أضاف ميرحسيني، ان السيدة الرحالة الإيرانية، بوبه مهدوي، بدأت رحلتها حول العالم، يوم الإثنين، انطلاقا من "شهر سوخته" بوصفها رمزا لمدينة السلام، و ستمر في طريقها بمنطقة لوت ومن ثم تتوجه إلى منطقة تفتان (مدينة خاش) وتمر في الأيام القادمة بكل من مدينتي إيرانشهر وجابهار.

وأوضح، ان بوبه مهدوي هي أول سيدة رحالة على مستوى إيران والعالم الإسلامي، طافت العالم مسبقا بالدراجة والآن بدأت رحلتها الثانية حول العالم سيرا على القدمين.

وتابع: ان هذه المبادرة المهمة لهذه السيدة الإيرانية ترمز الى روح السلام والصداقة في المجتمع الإيراني، والتي يمكن البحث عن أول ظهور بارز لها في أول حضارة حضرية بالعالم في المدينة المحترقة قبل خمسة آلاف عام.

وفي الختام قال نائب المدير العام لدائرة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية بمدينة سيستان وبلوجستان، ان هذه الرحلة توجه في الحقيقة دعوة الى المجتمع العالمي لزيارة إيران ومحافظة سيستان وبلوجستان على وجه الخصوص بوصفها رمزا للسلام والصداقة العالميين.

انتهى**أ م د