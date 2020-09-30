محافظ البنك المركزي يقدم تقريرا لمجمع تشخيص مصلحة النظام حول الوضع الاقتصادي

وافادت العلاقات العامة لمجمع تشخيص مصلحة النظام ان المجمع عقد عصر الاربعاء اجتماعا برئاسة آية الله آملي لاريجاني وبحضور الاعضاء.
وفي الاجتماع الذي حضره ايضا رئيسا السلطتين التشريعية والقضائية محمد باقر قاليباف وحجة الاسلام ابراهيم رئيسي، قدم محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي تقريرا حول الوضع الاقتصادي في البلاد.
وابدى عدد من الاعضاء وهم قاليباف وحجة الاسلام رئيسي ومصباحي مقدم واحمدي نجاد وايرواني وحجة الاسلام انصاري وتوكلي وباهنر وداودي، وجهات نظرهم وطرحوا اسئلتهم على المسؤولين الاقتصاديين في الحكومة وقدموا مقترحات لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد.
انتهى ** 2342
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