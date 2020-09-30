دوري ابطال آسيا: برسبوليس يتخطى باختاكور الى نصف النهائي

سجل هدفي المباراة، عيسى آل كثير في الدقيقتين (55) و(67).

وبهذه النتيجة سيلتقي برسبوليس مع النصر السعودي، في الدور نصف النهائي لدوري ابطال آسيا.

واشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه لاعب باختاكور جلال الدين ماشاريبوف في الدقيقة 15 من اللقاء.

ونجح برسبوليس في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة (54)، عن طريق عيسى آل كثير، بعد كرة عرضية لعبها سيامك نعمتي إلى آل كثير الذي لعبها مباشرة في المرمى.

وحاول باختاكور إدراك التعادل، وهاجم لكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى برسبوليس.

ونجح بيرسبوليس في إضافة الهدف الثاني عن طريق عيسى آل كثير حيث استقبل عرضية من الجهة اليسرى اودعها المرمى بعد ان لامست قدم دفاع باختاكور بالدقيقة (67).

وحاول باختاكور أن يقلص الفارق ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لصالح برسبوليس بثنائية نظيفة، ليضرب موعدا مع النصر في نصف النهائي الآسيوي.

وكان برسبوليس قد تاهل للدور ثمن النهائي بعد ان تصدر المجموعة الثالثة التي ضمت ايضا الدحيل القطري والتعاون السعودي والشارقة الاماراتي.

ومن ثم تاهل الى الدور ربع النهائي بالبطولة اثر فوزه على السد القطري 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ستاد المدينة التعليمية في الدوحة.

انتهى ** 2342