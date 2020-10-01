واعظي يؤكد ضرورة اعتماد الاقتصاد المعرفي لتحقيق التنمية في البلاد

جاء ذلك في حديث ادلى به واعظي خلال اجتماع لصندوق الابداع والازدهار التابع لرئاسة الجمهورية امس الاربعاء بحضور مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري وعدد من مدراء البنوك وقال: ان انتاج الثروة وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في البلاد رهن بالثقة بالنخبة والخريجين الشباب المبدعين.

واشار الى وجود مختلف اشكال الحظر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني وتبعا لذلك تفاقم مشكلة الغلاء بسبب قيود المبادلات التجارية واضاف: ان الاهتمام بمنجزات القطاع المعرفي ضروري في مثل هذه الظروف.

وتابع واعظي: انه من المحتمل ان يركز البعض على وجود المشاكل الثقافية للاجواء الافتراضية ولكن لو ارادوا الاهتمام بهذا الجانب فقط وتجاهل الجانب المفيد منها فانه ينبغي تعطيل الاجواء الافتراضية في حين ان هذه الاجواء تعد احدى ضرورات بلورة الاقتصاد المعرفي.

وقال مدير مكتب رئيس الجمهورية: انه كلما واجهنا مشكلة ما فاننا نحيل المهمة الى الشركات المعرفية التي تعمل على معالجة المشكلة، فمثلا كان المجتمع بعد تفشي فيروس كورونا بحاجة الى بعض المستلزمات الصحية والطبية حيث حققت الشركات المعرفية اعمالا كبيرة في هذا المجال.

واكد واعظي بانه لو اردنا تنمية اقتصاد البلاد فلا سبيل امامنا سوى اعتماد الاقتصاد المعرفي وبذل المزيد من الاهتمام بهذه الشركات.

ودعا البنوك للمشاركة في افكار وابداعات الشباب الناشطين في المجال المعرفي وقال: ان هذه الرؤية تجاه 5300 شركة معرفية موجودة في البلاد ستثمر عن تنمية اقتصاد البلاد.

انتهى ** 2342