تصدير 109 الف طن من السلع عبر منفذ "بيله سوار مغان" الحدودي شمال غربي البلاد

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الخميس، اضاف "حسن قبادي" : ان هذا المعبر الحدودي سجل خلال الفترة نفسها استيراد 6 الاف و234 طن من السلع.

وحول وسائط النقل المستخدمة في مجال الصادرات، اوضح قبادي ان 97 بالمئة من البضائع نقلت باسخدام الشاحنات الايرانية و3 بالمئة منها فقط حمّلت بواسطة الشاحنات الجورجية.

وتابع، ان معظم السلع المصدرة عبر حدود بيلة سوار مغان، تضمن المحاصيل الزراعية وانواع الزجاج واحجار البناء والسيراميك والتمور والملح.

ولفت هذا المسؤول بمحافظة اردبيل ايضا، الى ان معبر بيلة سوار مغان الحدودي لم يسجل دخول او خروج المسافرين خلال العام الحالي وذلك من جراء تفشي وباء كورونا المستجد.

علما ان مدينة بيلة سوار مغان تقع شمالي محافظة اردبيل وبمحاذاة جمهورية اذربيجان، ويوجد فيها المنفذ الحدودي الوحيد لمحافظة اردبيل.

انتهى ** ح ع