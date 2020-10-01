مسؤول بوزارة الطرق : الحكومة حققت نقلة نوعية في انشاء المعابر الحدودية

واضاف مقبلي في حديث لمراسل "ارنا" اليوم الخميس، ان الحكومة وضعت على سلم برامجها توفير البنى التحتية المتعلقة بالمنافذ الحدودية على صعيد البلاد؛ بهدف تيسير ظروف السفر للمواطنين وتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار.

ونوه المسؤول في وزارة الطرق الايرانية، بانشاء وتطوير اكبر صالة استقبال المسافرين عبر الحدود البرية في منفذ شلمجة (بمحافظة خوزستان – جنوب غرب)، قبل اربعة اعوام؛ مبينا ان هذه الصالة تسع لخدمة 50 الف مسافر يوميا.

كما اشار الى معبر جذابة الحدودي (في خوزستان)، بوصفه احد اهم المعابر الحدودية في ايران الذي يستخدم لتصدير السلع الى العراق؛ مردفا ان عملية انشاء هذا المنفذ انجزت قبل 3 اعوام، وفي مساحة 30 الف متر مربع.

وفي سياق متصل، اشار مقبلي الى انجاز وتدشين المرحلة الثانية من معبر "بيلة سوار مغان" الحدودي بمحافظة اردبيل (شمال غرب)، بوصفه الشريان التجاري بين ايران وجمهورية اذربيجان؛ قبل عامين وفي مساحة 40 الف متر مربع.

انتهى ** ح ع