٠١‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٢:٤٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84061495
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وزارة الصحة : كورونا يؤدي الى 211 وفاة جديدة في البلاد

وزارة الصحة : كورونا يؤدي الى 211 وفاة جديدة في البلاد

طهران / 1 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، السيدة "سيما سادات لاري" : ان فيروس كورونا تسبب في 211 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع اجمالي عدد المتوفين اثر هذا المرض في البلاد الى 26 الفا و380 شخصا.

واضافت السيدة لاري خلال مؤتمرها الصحفي اليومي الخميس : ان عدد الاصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كوفيد 19 في ايران، منذ يوم امس 30 ايلول /سبتبمر لغاية اليوم، بلغ 3 الاف و825 شخصا؛ وبذلك فقد ارتفع اجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس على صعيد البلاد الى 461 الفا و44 شخصا. 

واوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، ان ما يبلغ الفا و925 شخصا من مجموع المصابين خلال الساعات الـ 24 الماضية، ادخلوا المستشفيات لتلقي العلاج؛ وان 4121 شخصا يمرون في وضع صحي حرج.

كما اعربت عن ارتياحها لتعافي 383 الفا و368 شخصا من مرض كورونا لحد الان، ومغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية.

ونوهت السيدة لاري باجراء 4 ملايين و43 الفا و130 فحصا مخبريا لتحديد الاصابة بهذا الفيروس من عدمها، على صعيد البلاد.

انتهى ** ح ع

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