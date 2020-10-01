وزير الطرق يؤكد : لاتتجه اي رحلة جوية الى العراق خلال زيارة الاربعين

واضاف اسلامي في تصريحه على هامش تدشين مشاريع بنيوية في العاصمة طهران اليوم الخميس : ان الرحلات الجوية خلال فترة مراسم الاربيعن تقتصر على الزيارات الدبلوماسية و وفود البلدين فقط.

في سياق متصل، كانت لجنة الاربعين المركزية في ايران، قد اعلنت ( الاثنين في 28 ايلول / سبتبمر)، ان كافة الحدود المشتركة مع دولة العراق مغلقة؛ مؤكدة على المواطنين بعدم التجمع في المناطق الحدودية لدخول الاراضي العراقية.

وتقام مراسم زيارة الاربعين الحسينية، سنويا بمشاركة الحشود المليونية من عشاق ابي الاحرار الامام الحسين (عليه السلام) التي كانت تتجه من انحاء العالم الى كربلاء المقدسة، لكن في عامنا هذا ونظرا لتفشي جائحة كورونا لا تقام هذه المراسم العظيمة حفاظا على سلامة الناس والحد من انتشار المرض.

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