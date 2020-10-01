ربيعي : الحكومة تدافع عن عزة وهوية ايران في الحرب الاقتصادية الراهنة

وفي تصريحه اليوم الخميس خلال مراسم تدشين مشروع لتوفير فرص الاعمال في مدينة تنكابن (بمحافظة مازندران – شمال)، اضاف ربيعي : ان الاعداء يسعون لحياكة العديد من المؤامرات من اجل بثّ الياس والاحباط في ايران الاسلامية.

ودعا المتحدث باسم الحكومة الايرانية، الجميع الى التكاتف وتظافر الجهود وتعزيز روح الامل بين جميع مكونات الشعب الايراني، لتحقيق الانتصارات في مواجهة التحديات وازالة المشاكل الراهنة.

واشاد ربيعي بجهود العاملين الهادفة للحد من البطالة و وضع خطط مناسبة لتوفير فرص العمل؛ مؤكدا ان هذه الخطوات تسهم بشكل كبير في الصمود بوجه التحديات وحل المشاكل داخل البلاد.

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