ايران مستعدة لنقل الطاقة عبر بحر قزوين الى المياه الحرة العالمية

جاء ذلك في كلمة ادلى بها وزير الطاقة الايراني اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس خلال "مؤتمر اوروبا – بحر قزوين" الذي عقد في الفضاء الافتراضي باستضافة برلين، لمناقشة القضايا المتعلقة بتوسيع التعاون الاقتصادي ولاسيما في مجال الطاقة مع الدول المطلة على بحر قزوين.

واوضح اردكانيان، ان ايران وفي ضوء موارد الطاقة العظيمة التي تتمتع بها وطاقاتها البشرية المختصة ومنشئات الطاقة الواسعة لديها، الى جانب موقعها الجغرافي الذي يصل بحر قزوين شمالا بالخليج الفارسي جنوبا وممر ترانزيت الواقع في مفترق الشرق والشمال والجنوب وحدودها البرية والمائية المشتركة مع 15 دولة، تتيح فرصا مناسبة لترانزيت السلع من دول بحر قزوين وتطوير اداء ممرات النقل الدولية بما فيها ممرات نقل الطاقة والطاقة الكهربائية تاكيدا.

واضاف : اننا نمتلك البنى التحتية المناسبة ايضا لتعزيز العلاقات مع دول الجوار المحاطة باليابسة وربطها بالاسواق العالمية؛ وقد سبق ان برهننا عمليا على التزامنا بتعزيز السلام والاستقرار على صعيد المنطقة.

كما توجه بالخطاب الى الدول الاوروبية، قائلا : ان دول الاتحاد الاوروبي تستطيع في اطار اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف مثل منظمة "ايكو" مواكبتنا لتوسيع التعاون في المنطقة.

وتابع : الظروف متاحة لاوروبا ايضا، بان تتحرك لتلبية احتياجاتها في مجال الطاقة من خلال عقد الاستثمارات ذات الصلة مع ايران.

انتهى ** ح ع