جمع من الاصلاحيين في ايران يشيدون بمواقف اية الله السيستاني

وكتب هؤلاء في بيان لهم : ان اية الله السيستاني اكد في تصريحه خلال اللقاء مع الممثلة الخاصة للامين العام للمنظمة الاممم المتحدة في العراق، على "شفافية وسلامة الانتخابات التشريعية، وضرورة التصدي بحزم للفساد وتجنب التمييز ومعاقبة عادلة للفاسدين في اي موقع كانوا، وممارسة الحكومة سيادتها وعدم انشاء الاقاليم والمناطق بشتى المسميات وخلافا للقوانين السائدة في البلاد كما محاكمة المتورطين في الاغتيالات الاخيرة".

واكد البيان، ان هذه المواقف الدينية – السياسية من جانب اية الله السيستاني لا تختص بالعراق فقط؛ مشيدا بمواقف سماحته السلمية والانسانية.

واضاف : ان اية الله السيستاني كرس نفوذه في مرحلة ما بعد سقوط صدام، لتعزيز استقرار وامن واستقلال وسلامة الاراضي العراقية، وايضا حماية الحقوق والكرامة الانسانية بالنسبة لجميع ابناء الشعب العراقي وضمان حرية وسلامة وشفافية الانتخابات.

و وصف هؤلاء النشطاء في بيانهم، حكمة وحصافة المواقف الصادرة عن اية الله السيستاني على مدى العقدين الاخيرين، رمز القاعدة الجماهيرية والمكانة الاجتماعية المرموقة التي يتمتع بها سماحته في العراق.

انتهى ** ح ع