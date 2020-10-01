مسؤول روسي يصف مواقف بلاده المساندة لايران بالمستدامة

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس بين المسؤول الروسي كبير المستوى مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في موسكو "كاظم جلالي".

واضاف شفيدكوفي، ان روسيا ستواصل التصدي للضغوط التي تفرضها الادارة الامريكية.

من جانبه، اشاد جلالي بمواقف روسيا البناءة قبال التطورات الاخيرة وتضامنها لدى المحافل الدولية في مواجهة النزعات الاحادية الامريكية؛ مؤكدا على ارادة طهران الراسخة في تعزيز علاقاتها مع موسكو.

كما استعرض الجانبان الروسي والايراني في هذا اللقاء الاتفاق الثقافي الموقع بين البلدين وايضا قضايا متعلقة بتوقيع مذكرة تفاهم ثقافية مع جمهوريتي باشكورستان وداغستان وتمديد وثيقة التعاون مع جمهورية تتارستان وايضا تاسيس "مؤسسة بحر قزوين الثقافية" لتضم الدول المطلة على هذه المنطقة.

انتهى ** ح ع