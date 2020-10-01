زاخاروفا تؤکد ضرورة تطویر التعاون الاعلامي بین موسکو وطهران

جاء ذلك خلال لقاء السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي مع المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حيث جرى البحث حول مختلف القضايا من ضمنها تطورات المنطقة واوضاع قرة باغ والانتخابات الاميركية والتعاون بين البلدين في المجال الثقافي وانعقاد الاجتماع الثالث للجنة التعاون الاعلامي بين البلدين.

واشاد السفير جلالي خلال اللقاء بمواقف روسيا تجاه القضايا المتعلقة بايران ومواجهة نهج الاحادية الاميركية، واشار الى التعاون بين البلدين في مجال انتاج لقاح مرض كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود لحل مشكلة دخول التجار والطلبة الجامعيين الايرانيين الى روسيا وخروجهم منها.

يتبع ** 2342