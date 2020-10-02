٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٢ ص
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 84061937
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استاذ ايراني من بين افضل واحد بالمئة من العلماء والنخب العلمية في العالم

استاذ ايراني من بين افضل واحد بالمئة من العلماء والنخب العلمية في العالم

اردبيل/2 تشرين الاول/اكتوبر- اعلن مساعد رئيس جامعة "محقق اردبيلي" للشوون الابحاث والتكنولوجيا بمحافظة اردبيل شمالي البلاد ابوالفضل بضاعت بور انه تم اختيار الاستاذ مهدي شاهدي اصل عضو هيئة التدريس في هذه الجامعة ضمن قائمة افضل واحدة بالمئة من العلماء والنخب العلمية في العالم.

واضاف بضاعت بور اليوم الجمعة في تصريح لمراسل وكالة ارنا انه ووفقا للبيانات التي نشرتها قاعدة بيانات تومسون رويترز (ISI-ESI) فان الاستاذ المساعد في هندسة المواد والتعدين في كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة محقق اردبيلي، مهدي شاهدي اصل، يعد من افضل واحد بالمئة من العلماء والنخب العلمية في العالم.

واضاف ان الاستاذ شاهدي اصل هو احد الباحثين البارزين في جامعة محقق اردبيلي والذي كان له النصيب الاكبر في انتاج العلم بكتابة بنسبة 50 بالمئة من المقالات اكثر استنادا لهذه الجامعة فضلا عن مشاركته في كتابة اكثر من 91 بالمئة من المقالات الهامة جدا في هذه الجامعة.

انتهى**2018

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