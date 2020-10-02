استاذ ايراني من بين افضل واحد بالمئة من العلماء والنخب العلمية في العالم

واضاف بضاعت بور اليوم الجمعة في تصريح لمراسل وكالة ارنا انه ووفقا للبيانات التي نشرتها قاعدة بيانات تومسون رويترز (ISI-ESI) فان الاستاذ المساعد في هندسة المواد والتعدين في كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة محقق اردبيلي، مهدي شاهدي اصل، يعد من افضل واحد بالمئة من العلماء والنخب العلمية في العالم.

واضاف ان الاستاذ شاهدي اصل هو احد الباحثين البارزين في جامعة محقق اردبيلي والذي كان له النصيب الاكبر في انتاج العلم بكتابة بنسبة 50 بالمئة من المقالات اكثر استنادا لهذه الجامعة فضلا عن مشاركته في كتابة اكثر من 91 بالمئة من المقالات الهامة جدا في هذه الجامعة.

انتهى**2018