خطيب زاده: لم نربط سياسات ايران بالأحداث الداخلية في الولايات المتحدة

وقال خطيب زاده اليوم الجمعة في حديث مع مراسل وكالة ارنا انه منذ بداية الثورة الاسلامية، ارادت الولايات المتحدة القيام بالكثير من العمل ضد ايران حكومة وشعبا لكنها لم تنجح في ذلك مضيفا، ان الانطباع الخاطيء وارتکاب الخطاء في الحسابات سيكون لهما عواقب وخيمة وقد حذرنا الاميركيين من ان الانطباع الخاطيء بشأن ايران هو أم المستنقعات.

واشار خطيب زاده الى معارضة المجتمع الدولي لتحرك الولايات المتحدة لإعادة الحظر الاممي على ايران وقال ان الاجراءت التي قامت بها الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب قد وحدت النظام الدولي ضدها.

وصرح ان معارضة 13 دولة للولايات المتحدة في مجلس الامن الدولي ثلاث مرات في أقل من شهر، كان حدثا نادرا في تاريخ الامم المتحدة مضيفا ان عدم المسايرة مع اميركا في هذا الشأن أدى الى المزيد من عزلتها في النظام الدولي وبالطبع ان جزء من هذه العزلة يعود الى المقاومة التاريخية التي لا مثيل لها للشعب الإيراني امام أشد الضغوط والحظر غير المسبوق وان جزء آخر منها يرجع الى الدبلوماسية الإيرانية الذكية وقوة خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وانسجامها.

وبشأن الانتخابات الرئاسية الاميركية أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي واحدة من الدول المستقلة القليلة التي لا تتأثر سياساتها الداخلية والخارجية بقدوم وذهاب الاشخاص في البيت الأبيض.

وأشار الى التزامات اوروبا الواردة في الاتفاق النووي وقال انه من الواضح بان اوروبا لم تف بكل التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي وان ايران قد اعلنت هذا الموضوع عدة مرات رسميا وقامت بتفعيل آلية تسوية الخلاف مؤكدا ان الخطوات الخمس التي اتخذتها ايران لتقليص الالتزامات النووية جاءت ايضا لتحقيق التوازن في هذا الاتفاق.

وشدد خطيب زاده على ان الاجراءات التخفيضية التي قامت بها ايران في اطار الاتفاق النووي جاءت ردا على عجز اوروبا وليس الولايات المتحدة وقال ان ايران قامت بتخفيض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي لان الاوروبيين والاطراف المعنية بهذا الاتفاق لم يفوا بالتزاماتهم الواردة فيه والا ان الولايات المتحدة انسحبت اساسا من الاتفاق النووي بصورة احادية اذ نحن نعتبر افعالهم في اعادة فرض الحظر وفرض الحظر وممارسة الضغط المضاعف (على ايران) بانها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي.

وقال خطيب زاده ان العودة الكاملة للالتزامات من قبل ايران غير ممكنة الا اذا عادت اوروبا والاطراف الاخرى المعنية بالاتفاق النووي الى التزاماتها الواردة فيه بصورة كاملة مضيفا ان الاوروبيين لم يتمكنوا كما ينبغي لهم تنفيذ التزاماتهم وانهم لم يتمكنوا حتى من تفعيل آلية اينستكس (INSTEX) التي تشكل الخطوة التمهيدية لتنفيذ التزاماتهم لرفع الحظر، لذلك فاننا لا نتعامل مع الموضوع باستخفاف وناخذ افعالهم بعين الاعتبار وليس تصريحاتهم و وعودهم.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان الولايات المتحدة لقد فقدت هيمنتها على بقية دول العالم ونحن الآن في عالم انتقالي مع ظهور قوى ناشئة مثل ايران وان كل جهود الولايات المتحدة ترتكز حاليا على منع هذا الظهور.

يتبع..

2018