السفير الايراني في باكستان: ربط مينائي جابهار وجوادر يبشر بازدهار المنطقة

واضاف السفير الايراني اليوم الجمعة في حديث مع صحيفة بيزنس ريكوردر الباكستانية ان ربط ميناء جابهار وجوادر ببعضهما البعض يبشر بازدهار المنطقة موكدا ان ايران لم تعتبر جابهار وجوادر منافسين لبعضهما البعض بل تؤكد انهما يكملان بعضهما البعض ويشكلان منصة لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة والعلاقات الاقليمية.

واعلن استعداد ايران لتلبية حاجات ميناء غوادر للكهرباء وقال انه في الحقيقة فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر تقدم باكستان وامنها تقدم إيران وامنها وتعتقد بان تطوير موانئ البلدين سيزيد من حجم التجارة الثنائية والتنمية في المنطقة.

واضاف ان قطاع الطاقة والغاز والنفط يمكن ان يشكل فرصة لتطوير التعاون والاستثمار بين البلدين.

انتهى**2018