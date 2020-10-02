تسجيل 187حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

واضافت السيدة لاري في تصريح لها اليوم الجمعة ان عدد الاصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كوفيد 19 في ايران، منذ يوم امس 1 تشرين الاول/اكتوبر لغاية اليوم، بلغ 3 الاف و552 شخصا؛ وبذلك فقد ارتفع اجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس على صعيد البلاد الى 464 الفا و596 شخصا.

واوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، ان ما يبلغ الفا و443 شخصا من مجموع المصابين خلال الساعات الـ 24 الماضية، ادخلوا المستشفيات لتلقي العلاج؛ وان 4137 شخصا يمرون في وضع صحي حرج.

كما اعربت عن ارتياحها لتعافي 385 الفا و364 شخصا من مرض كورونا لحد الان، ومغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية.

ونوهت السيدة لاري باجراء 4 ملايين و67 الفا و861 فحصا مخبريا لتحديد الاصابة بهذا الفيروس من عدمها، على صعيد البلاد.

انتهى**2018