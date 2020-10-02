قاليباف: ايران ضمن الدول الخمس الاولى في العالم في مجال المعدات الجوفضائية

وفي كلمته له اليوم الاربعاء خلال حفل لاحياء ذكرى الشهداء اقيم ببلدة هادي شهر التابعة لمدينة بابلسر بمحافظة مازندران شمال ايران قال قاليباف: ان المجلس يقف الى جانب الحكومة من اجل حل مشاكل المواطنين وخفض الضغوط الاقتصادية عن كاهلهم.

واعتبر ان مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) كانت المصدر للتطور في جميع المجالات واضاف: لقد تحقق في الدفاع المقدس منطق الشهداء والايمان بالسنن الالهية ونرى اليوم ايضا تحقق هذا المنطق في جميع الاصعدة الدفاعية خاصة الجوفضاء حيث ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم تاتي ضمن الدول الخمس الاولى في العالم في مجال صنع المعدات الجوفضائية.

واكد بان ايران تمتلك اليوم اكثر المعدات والامكانيات العسكرية والحربية تعقيدا في مختلف الابعاد وقال: اننا نصنع اليوم المحركات وعلب التروس الاكثر تقنية لمختلف انواع الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

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