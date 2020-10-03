٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٤:٥١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84062439
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مساعد الداخلية الايرانية: تدشين 18 الف مشروع انمائي خلال اسبوع الدفاع المقدس

مساعد الداخلية الايرانية: تدشين 18 الف مشروع انمائي خلال اسبوع الدفاع المقدس

يزد / 2 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعلن مساعد وزير الداخلية لشؤون الاعمار والتنمية الحضرية والريفية مهدي جمالي نجاد عن تدشين 18 الف مشروع انمائي في البلاد خلال اسبوع الدفاع المقدس.

وفي حديثه خلال اجتماع عقد في مدينة ميبد في محافظة يزد الجمعة بحضور رؤساء بلديات مدن المحافظة، قال جمالي نجاد: انه خلال اسبوع الدفاع 21-27 ايلول /سبتمبر (احياء لذكرى التصدي للحرب المفروضة من قبل نظام صدام على الجمهورية الاسلامية الايرانية في الفترة 1980-1988) تمت متابعة وتدشين 18 الف مشروع انمائي من قبل دوائر البلديات في مختلف انحاء البلاد.

واضاف: ان كلفة المشاريع التي تم تدشينها بلغت 500 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا).

وقال جمالي نجاد: انه ورغم الصعوبات الاقتصادية والظروف الحاصلة بسبب تفشي فيروس كورونا فقد تم تنفيذ مشاريع انمائية جيدة في ظل همم وجهود مدراء ومسؤولي البلديات.

انتهى ** 2342

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