مساعد الداخلية الايرانية: تدشين 18 الف مشروع انمائي خلال اسبوع الدفاع المقدس

وفي حديثه خلال اجتماع عقد في مدينة ميبد في محافظة يزد الجمعة بحضور رؤساء بلديات مدن المحافظة، قال جمالي نجاد: انه خلال اسبوع الدفاع 21-27 ايلول /سبتمبر (احياء لذكرى التصدي للحرب المفروضة من قبل نظام صدام على الجمهورية الاسلامية الايرانية في الفترة 1980-1988) تمت متابعة وتدشين 18 الف مشروع انمائي من قبل دوائر البلديات في مختلف انحاء البلاد.

واضاف: ان كلفة المشاريع التي تم تدشينها بلغت 500 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا).

وقال جمالي نجاد: انه ورغم الصعوبات الاقتصادية والظروف الحاصلة بسبب تفشي فيروس كورونا فقد تم تنفيذ مشاريع انمائية جيدة في ظل همم وجهود مدراء ومسؤولي البلديات.

انتهى ** 2342