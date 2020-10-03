السفير الايراني في العراق يعزي بوفاة الاب الروحي للطائفة الأيزيدية

وجاء في نص التعزية، عبر بيان صدر عن مسجدي:

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الأب الروحي لعموم الطائفة الايزيدية في العراق والعالم جناب بابا الشيخ خرتو حجي اسماعيل.

وبهذه المناسبة الأليمة نعزي الشعب العراقي العظيم قاطبة وخاصة أبناء الطائفة الايزيدية المحترمة برحيله إلى الرفيق الأعلى، ونشاطرهم وأسرته الكريمة الحزن، ونبلغهم دعواتنا الصادقة لأن يتغمد الله الفقيد بعميم الرحمة، وواسع الجنان، وأن يربط على قلوبهم، ولا سيما ذوي الفقيد بالصبر الجميل، والجزاء الجليل.

الأب الروحي للايزيديين البابا شيخ خرتو حجي إسماعيل

وتوفي في أربيل الخميس الماضي، الأب الروحي للديانة الايزيدية بابا شيخ عن 87 عاماً بعد صراع مع المرض، وفق ما أفاد مسؤول ايزيدي.

وبابا الشيخ اسمه الحقيقي خرتو حاجي اسماعيل وهو المرجع الأعلى لعموم الايزيديين في العراق والعالم وعضو المجلس الروحاني للديانة الايزيدية.

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