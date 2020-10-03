فريق المصارعة الإيراني مدعو لحضور سباق جائزة زغرب الكبرى

لندن / 30 ایلول / سبتمبر /ارنا- اعتبر سفیر الجمهورية الاسلامية الايرانية في جنیف اسماعیل بقائي هامانة اجراءات الحظر الاحادیة الامیرکیة بانها العنصر الاساس في تفشي انتهاك حقوق الانسان ضد الشعوب، لافتا الی ان بعض الدول الغربیة التي تصدر بیانا ضد ایران من خلال تجاهلها لهذه الحقیقة تعد شریکة لامیرکا في اجراءاتها الاجرامیة.