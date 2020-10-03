فريق المصارعة الإيراني مدعو لحضور سباق جائزة زغرب الكبرى

وأرسل اتحاد المصارعة الكرواتي دعوة رسمية للمنتخب الوطني الإيراني فئة الكبار للمشاركة في المسابقات الدولية لجائزة زغرب الكبرى.
وستقام هذه المسابقات في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر من هذا العام في العاصمة الكرواتية زغرب في 10 أوزان.
انتهى** 2344
طهران/ 3 تشرين الاول/ أكتوبر/إرنا - وجه الاتحاد الكرواتي للمصارعة الرومانية الدعوة الى منتخب إيران الوطني للمصارعة الرومانية للمشاركة في المسابقات الدولية لجائزة زغرب الكبرى.
وأرسل اتحاد المصارعة الكرواتي دعوة رسمية للمنتخب الوطني الإيراني فئة الكبار للمشاركة في المسابقات الدولية لجائزة زغرب الكبرى.
وستقام هذه المسابقات في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر من هذا العام في العاصمة الكرواتية زغرب في 10 أوزان.
انتهى** 2344
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