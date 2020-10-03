٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84062689
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فريق المصارعة الإيراني مدعو لحضور سباق جائزة زغرب الكبرى

فريق المصارعة الإيراني مدعو لحضور سباق جائزة زغرب الكبرى

طهران/ 3 تشرين الاول/ أكتوبر/إرنا - وجه الاتحاد الكرواتي للمصارعة الرومانية الدعوة الى منتخب إيران الوطني للمصارعة الرومانية للمشاركة في المسابقات الدولية لجائزة زغرب الكبرى.

وأرسل اتحاد المصارعة الكرواتي دعوة رسمية للمنتخب الوطني الإيراني فئة الكبار للمشاركة في المسابقات الدولية لجائزة زغرب الكبرى.

وستقام هذه المسابقات في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر من هذا العام في العاصمة الكرواتية زغرب في 10 أوزان.

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