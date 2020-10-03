الایرانی "سردار ازمون" افضل لاعب الاسبوع في اسيا

وحسب نتائج استطلاع رأى اجراه موقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم حول اختيار افضل لاعب الاسبوع في اسيا، فان مهاجم المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم سردار ازمون حصد 32% من الاصوات ليفوز بلقب افضل لاعب الاسبوع في اسيا.

وكان الايراني "سردار آزمون" مهاجم فريق زينيت و"علي رضا جهانبخش" لاعب وسط فريق "برايتون" و"رضا قوجان نجاد" مهاجم فريق "إف سي زوله" من بين المرشحين العشرة للفوز بجائزة افضل لاعب الأسبوع في آسيا.





وکان قد تم تصنيف اللاعب الإيراني"سردار أزمون" ضمن أفضل 10 نجوم لكرة القدم في القارة الاسيوية من قبل موقع ترانسفير ماركت " Transfermarkt" الالماني.

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