افتتاح أول مركز تصدير السجاد إلايراني في زنجان

وأشار ناصر الفغفوري في مقابلة مع وكالة الجمهورية الاسلامية (ارنا) اليوم السبت إلى حاجة البلاد لتوفير البنية التحتية اللازمة لتصدير السجاد اليدوي وقال: "نظرا إلى إمكانات محافظة زنجان في مجال حياكة السجاد وقربها من المحافظات الاخرى مثل قم وكردستان وتبريز" سيتم افتتاح محطة تصدير السجاد الإيراني اليدوي على مساحة 5000 متر مربع في زنجان.

وقال إنه سيتم عبر هذه المحطة توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة لجميع التجار في البلاد بما فيها تاسيس مكاتب الجمارك ومكاتب البريد والخدمات التجارية والنقل والبنية التحتية ومكاتب الاتصالات في الخارج.

واكد إن إنشاء محطة تصدير السجاد اليدوي سيسهم في تسهيل عملية التصدير.

وقال إنه تم إنتاج 45 ألف متر مربع من السجاد اليدوي في زنجان خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام (بدأ في 20 مارس 2020).

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