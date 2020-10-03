الایراني "كاوه رضائي" افضل لاعب الشهر في بلجيكا

واعلنت مجلة "وت بالم" البلجيكية ان رضائي حصل على 56 بالمائة من الاصوات حول اختيار افضل لاعب الشهر في الدوري البلجيكي لكرة القدم.

وفاز فريق شارلوا على بارتيزان بلغراد في بطولة الدوري الأوروبي، بنتيجه 2-1 حيث سجل رضائي احد الاهداف في الوقت الضائع.

وكاوه رضائي مواليد 5 أبريل 1992 في إسلام آباد غرب إيران وبدأ مسيرته الرياضية عام 2009 مع نادي فولاد خوزستان.

لعب كاوه رضائي خلال مسيرته الاحترافية مع 6 أندية في 13 موسمًا وسجل خلالها 65 هدفًا ضمن 241 مباراة. حيث فاز في موسمين بالكأس ولم يفز بأي دوري.

خاض كاوه رضائي مسيرته مع نادي فولاد خوزستان في موسم 2009–10 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، مشاركًا في 34 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

ثم انتقل إلى نادي سايبا في موسم 2012–13 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، حيث شارك في 69 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا. لينتقل بعدها إلى نادي ذوب آهن أصفهان في موسم 2014–15 ولمدة موسمين، مشاركًا في 34 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا.

ثم انتقل إلى نادي استقلال طهران في موسم 2016–17 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 28 مباراة سجل خلالها 7 أهداف. هذا وانتقل لاحقًا إلى نادي رويال شارلروا في موسم 2017–18 في المرة الأولى ولمدة موسمين ثم في موسم 2019–20 لمدة موسم واحد، مشاركًا طوالها في 65 مباراة سجل خلالها 31 هدفًا.

ثم انتقل بعدها إلى نادي كلوب بروج في موسم 2018–19 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 11 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا ثم انضم مجددا الى نادي شارلوا بطلب من مسؤولي هذا النادي لموسم اخر.

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