المتحدث باسم الخارجية: أي اعتداء على الأراضي الإيرانية أمر لايمكن تحمله

واضاف سعيد خطيب زاده ردا على سؤال حول الاشتباكات الأخيرة بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا ومدى تأثيرها على ايران: أن إيران تراقب مايجري على حدودها بدقة .

وتابع: أن إيران وفي الوقت الذي تؤكد أن أي مساس بأرضها أمر غير مقبول ولا قابل للتحمل، تحذر طرفي الاشتباك من العدوان علي اراضيها.

وجدد المتحدث باسم الخارجية التأكيد على ضرورة احترام وحدة أراضي جمهورية أذربيجان، ومبدأ عدم الاعتداء على المدنيين، ووقف الأعمال العدائية، وبدء محادثات جادة ، معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف.

و أسفرت الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في الأيام الأخيرة عن إطلاق عدد من الصواريخ والقذائف من قبل الأطراف المتنازعة في عدد من القرى والمناطق الإيرانية المتاخمة للحدود بين البلدين.

واسفرت بعض القذائف التي سقطت على الاراضي الايرانية عن إصابة طفل في الخامسة من العمر وإثارة حالة من الذعر في المنطقة.

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