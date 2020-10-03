مسؤول : تلامذة ايران يرشحون للمشاركة في مشروع "الارض الموازية" العالمي

واوضح "ركني" اليوم السبت، ان مشروع الارض الموازية يعمل على محاكاة عملية الاشعاع الشمسي في الكرة الارضية ومختلف البلدان حول العالم، بهدف رفع المستوى المعرفي لدى تلامذة المدارس بشأن هذه العملية الفلكية.

واضاف، ان الفريق الايراني (من محافظة بوشهر)، استطاع عبر برامجه الابداعية في مجال تعريف الاطفال على عملية الاشعاع الشمسي، رُشح ليمثل ايران الى جانب 20 فريق علمي متفوق من بلدان اخرى.

واشار امين المركز الفلكي بجامعة الخليج الفارسي، الى ان تلاميذ المدارس الناشئين يشكلون المخاطب الرئيس لهذا المشروع في جميع الدول؛ مضيفا : لكن سبب اختيار الفريق العلمي الايراني للمشاركة فيه يعود الى برامجه المخصصة لتعليم الاطفال دون سن العاشرة.

يذكر ان "ركني" بوصفه الامين الحالي لمركز الفلك بجامعة الخليج الفارسي، شارك في مراسم اختتام "مشروع الارض الموازية" العالمي والتي اقيمت عبر الفضاء الافتراضي بمدينة برشلونة الاسبانية.

انتهى ** ح ع