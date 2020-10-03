استئناف عمل الخطوط الجوية بين ايران والمانيا بعد 6 اشهر من التوقف

واوضحت السفارة في تغريدة لها على تويتر : انه بعد مرور 6 اشهر على توقف النشاطات، فقد حطت طائرة الخطوط الجوية الايرانية (ايران اير) على الارض، تزامنا مع الذكرى السنوية الثلاثين لعودة الوحدة بين الالمانيتين".

وكتبت السفارة الايرانية في تغريدتها ايضا : ان سقوط جدار برلين، بات رمزا لازالة الحدود المزيفة والمفروضة وضرورة التركيز على تعامل (البلدان) في اطار التعددية الدولية.

يذكر ان جائحة كورونا، ادت الى تعليق نشاطات العديد من الخطوط الجوية في دول العالم؛ ونظرا لسرعة تفشي هذا الوباء فقد وضعت شركات الطيران العالمية نصب برامجها اتخاذ كامل الحيطة والحذر عند استئناف رحلاتها الجوية من جديد.

انتهى ** ح ع