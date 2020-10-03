برلماني صيني : طهران وبكين لديهما مستقبل واعد في مجال التعاون الاقتصادي

واضاف "تانغ" في حوار مع اذاعة الصين الدولية اليوم السبت : ان ايران هي الدولة الوحيدة التي يمر منها طريقا الحرير البري والبحري، مضافا الى دورها المؤثر جدا في اقامة العلاقات بين الصين واوروبا.

وفي معرض الاشارة الى العقبات الراهنة على مسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين طهران وبكين، دعا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المشتركة رجال الاعمال الصينيين الى رسم خطط جديدة ومبدعة للتعاون مع ايران، وتعريف اصدقائهم الايرانيين بنحو جيد على مشروع طريق واحد حزام واحد وبما يهيئ الارضية المناسبة للتعاون المشترك في اطار هذا المشروع.

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