ضبط مايزيد عن طنين اثنين من المخدرات شرقي البلاد

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم السبت، أضاف العميد طاهري، ان ضباط شرطة مكافحة المخدرات في مدينتي إيرانشهر وزاهدان (التابعتين للمحافظة) قاموا من خلال تنفيذ عملية مسح دقيق للمنطقة وتعزيز إشرافهم الفني والاستخباراتي الشامل بتحديد بؤر عناصر مجموعتين من عصابة تهريب كانوا ينوون نقل كميات ملحوظة من المخدرات من الحدود إلى جنوبي المحافظة.

وأعلن العميد طاهري انه تم خلال العمليات القبض على أربعة مهربين، وضبط طن واحد و20 كغم من الإفيون وثلاث سيارات كانت بحوزتهم.

وفي سياق متصل، أعلن قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة خراسان الجنوبية، العقيد ناصر فرشيد، عن ضبط طن واحد و100 كغم من أنواع المخدرات والقبض على 175 مهرب للمخدرات بمحافظة خراسان الجنوبية خلال الأسبوع الماضي.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

انتهى**أ م د