أربعة أفلام إيرانية تتأهل لمهرجان واشنطن دي سي السينمائي الدولي

وتتنافس في المهرجان كل من الأفلام الإيرانية الأربعة وهي "دورة القيادة" (كلاس رانندكي) القصير من إخراج مرضية رياحي، ووثائقي "انقلاب 53" (کودتا 53) القصير لتقي أميراني، وهو إنتاج مشترك بين بريطانيا والولايات المتحدة وإيران، وفيلم "المتر بستة ونصف" (متري شيش ونيم) من إخراج سعيد روستائي، وفيلم "يلدا"، الإنتاج المشترك بين إيران وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ ولبنان للمخرج مسعود بخشي.

الى ذلك، تأهل فيلم "الشاشة" (اسكرين) القصير، الإخراج المشترك بين فريبا بيات وكميل صادق، في أول ظهور دولي له في مهرجان "لوس أنجلوس هوليوود" للأفلام الآسيوية.

انتهى**أ م د