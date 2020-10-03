ایران والعراق يبحثان بشان سبل تطوير العلاقات الثنائية

بكين / 3 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الصينية – الايرانية "جو جين تانغ" : انه رغم العقبات الناجمة عن الحظر اللاقانوني الامريكي، امام التعاون بين الصين وايران، لكن في ضوء مشروع "حزام واحد طريق واحد"، ورسم نموذج تنموي جديد في الصين، فقد ادى ذلك الى فرص جديدة ومستقبل واعد على صعيد التعاون التجاري والاقتصادي بين هذين البلدين.