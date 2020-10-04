الجماهير الايرانية تحتفل بتأهل برسبوليس الى نهائي دوري ابطال آسيا

وعبّرت الجماهير عن فرحتها وبهجتها بهذا الانجاز الذي حققه فريق برسبوليس للكرة الايرانية على المستوى القاري، رافعين شعار الفريق والعلم الوطني ومطلقين العنان لابواق سياراتهم، متمنين مواصلة الانجاز بالفوز بالكاس في النهائي.

ولم تقتصر الاحتفالات بهذه المناسبة في مختلف مدن البلاد على انصار وعشاق فريق برسبوليس بل شاركتهم في الفرحة الجماهير الرياضية بكل اطيافها وشرائح الشعب بمختلف اعمارهم.

يذكر انه في اطار مباريات دوري ابطال اسيا لمنطقة غرب اسيا التي جرت في قطر تصدر فريق برسبوليس المجموعة الثالثة التي ضمت ايضا الدحيل القطري والتعاون السعودي والشارقة الاماراتي برصيد 10 نقاط ومن ثم تغلب على السد القطري 1-0 في الدور ثمن النهائي وعلى باختاكور الاوزبكي 2-0 في الدور نصف النهائي وفاز امس السبت على النصر السعودي بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء وقتي المباراة الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1.

وينتظر برسبوليس الفائز من منطقة شرق اسيا لخوض نهائي دوري ابطال اسيا.

انتهى ** 2342