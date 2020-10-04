مسوول ايراني: نمو صادرات الصناعات الصغيره بنسبة 16 بالمئة في النصف الاول من العام الجاري

وقال مصاحب في حديث لمراسل ارنا، أن قيمة صادرات الوحدات الصغيرة والمتوسطة (SME) في المناطق الصناعية بلغت مليار و740 مليون دلار خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري حيث سجلت زيادة بنسبة اكثر من 16.77 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه((مليار و490 مليون دولار).

واوضح ان باكستان استحوذت على مليار دولار من حجم صادرات ايران من الصناعات الصغيرة لتحتل المركز الاول ويأتي العراق في المركز الثاني حيث بلغت قيمة وارداتها 364 مليون دولار وتأتي افغانستان في المركز الثالث باستيراد سلع بلغت قيمتها 83مليون دولار وتليها الإمارات وترکیه واذربایجان وارمینیا و هند.

واوضح مصاحب أن السلع المصدرة شملت المواد الغذائية والأوانی المصنوعة من الصلب والحديد بسعة تتجاوز 20 لتر و أنواع الاوانی البلاستيكية والمواد الكيميائية المثبطة للهيدرات الغازية.

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