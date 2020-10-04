تصدير بضائع بقيمة 2 مليار و 470 مليون دولار من محافظة بوشهر

واضاف حسين حسيني للصحفيين اليوم الأحد، إن وجهة هذه البضائع التي شملت المنتجات البتروكيماوية وأسمدة اليوريا الزراعية والأسمنت والكلنكر، كانت الصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا وباكستان وقطر والبرازيل والهند والعراق وأفغانستان والكويت.

واشار حسيني الى الإجراءات المختلفة المتخذة لتعزيز الإنتاج ودعم شركات التصدير في المحافظة، مثل تشكيل فريق عمل تنمية الصادرات، وعقد اجتماع للطاولات المتخصصة في البتروكيماويات والاسماك والتمور، ودعم إيفاد واستقبال الوفود التجارية وحضور المنتجين والتجار في المعارض الدولية.

وتابع حسيني قائلا: خلال الفترة المذكورة تم ايضا استيراد 247 ألف طن من البضائع بقيمة 508 ملايين دولار من دول الصين والامارات والهند والفليبين والاكوادور واسبانيا وكوريا الجنوبية وايطاليا وروسيا والمانيا والتي شملت الموز والأرز وقطع غيار وإطارات وصمامات صناعية وأقمشة وتجهيزات وبطاريات وترخيصها عبر جمارك محافظة بوشهر.

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