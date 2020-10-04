تعزیز التعاون فی اتحاد اوراسیا يمثل الیة لافشال الحظر الامریکی الجائر

ویعتبر المسؤولون الایرانیون عقد اتفاقیة بین ایران واتحاد اوراسیا اختبارا لدراسة المقومات التجاریة فی ایران ومدی فاعلیتها للتعان التجاری مع العالم مما یشجع ایران علی التخطیط لازالة المشاکل التی تعترض هذا التعاون.

وفی السیاق کان وزیر الطاقة "رضا اردکانی" قد اکد قبل اسابیع علی ضرورة الارتقاء بمکانة ایران فی سوق الاتحاد الاقتصادی الاوراسی البالغ عدد سکانه 200 ملیون نسمة وقال فی حال عدم تحقق هذا الهدف فان دور ایران سیکون ضئیلا فی هذا السوق.

سیاسة تعزیز صادرات غیرالنفطیة لخفض الاعتماد على العائدات النفطية

وسیوفر التعاون الشامل مع اتحاد اوراسیا فرص کبیرة لایران لتعزیز التبادل التجاری علی الصعید الاقلیمی وکذلک زیادة حجم صادراتها غیرالنفطیة فی ظل العقوبات الجائرة علیها وکذلک في الظروف التي عجز الاتحاد الاوروبی عن الالتزام بتعهداته.

وفي هذه الظروف وضعت ایران سیاسة تعزیز صادرات السلع غیرالنفطیة والمشارکة فی الاسواق الجدیدة فی المنطقة ضمن جدول اعمالها بهدف خفض الاعتماد علی العائدات النفطیة.

ویذهب الخبراء الایرانیون الی ان اقامة المعارض الدولیة ستسهم فی زیادة صادرات ایران غیرالنفطیة وستوفر فرصة لعرض قدرات ایران الصناعیة والانتاجیة امام المنتجین وستمهد الطریق للتعاون المشترک بین دول الاعضاء فی الاتحاد الاوراسی.

وفی هذا السیاق اعلن المدیر التنفیذی لشرکة المعارض الدولیة فی ایران "بهمن حسین زاة" عن اقامة اول معرض حول اتحاد اوراسیا للتعاون فی شباط /فبرایر المقبل بهدف التعریف بالطاقات الوطنیة فی مجالی الانتاج والصادرات، وزیادة حجم التبادل التجاری والارتقاء بمستوی التعاون الاقتصادی بین ایران والدول الاعضاء فی اتحاد اوراسیا.

واضاف حسین زادة، ان اقامة هذا المعرض یتیح فرصا مواتیة للالتقاء والترویج للامکانیات الوطنیة وتطویر الطاقات التنافسیة فی المجالات الصناعیة والتجاریة وتجسیل الشعارات التجاریة والترویج للمنتجات الایرانیة علی صعید الدول الاعضاء فی هذه المنظمة الاقلیمیة.

ولفت الی ان احد السبل الکفیلة بالتقلیل من اثار وتداعیات الحظر الجائر یکمن فی ایجاد طاقات وطنیة مستدامة فی مجال الصادرات الی دول اوراسیا وان معرض اوراسیا الدولی یضطلع بدور مؤثر فی توسیع الاواصر والتنسیق الاقتصادی وتوطید التعاون المشترک بین طهران واعضاء هذه المنظمة.

واستطرد : ان هذا المعرض یسهم فی تمتین الدبلوماسیة الاقتصادیة مع الدول الاعضاء، کما سیوفر ظروف جدیدة فی مجال الصالدرات غیر النفطیة لرجال الاعمال الایرانیین.

وأنشئ الاتحاد الاقتصادی الأوراسی مطلع العام 2015 علی أساس الاتحاد الجمرکی بین روسیا، وبیلاروسیا، وکازاخستان، وانضمت إلیه لاحقا کل من أرمینیا وقرغیزستان فی السنة ذاتها. وتضمن اتفاقیات الاتحاد لجمیع أعضائه حریة تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والید العاملة وانتهاج سیاسة متفق علیها فی قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل

وانضمت ایران وفیتنام و سنغافوره الی اتحاد اوراسیا من خلال عقد اتفاقیات مؤقتة وهناک مشاورات تجری لانضمام کل من صربیا ومصر والارجنتین والاردن و تایلندا الی الاتحاد.

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