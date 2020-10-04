تفوق الجامعات الايرانية في التصنيفات العالمية للجامعات

وبهذه المناسبة تستعرض في هذا التقریر مکانة الجامعات الایرانیة لدی اربعة أفضل انظمة عالمیة لتصنیف الجامعات وهی: تصنیف جامعة شانغهای جیاو تونغ ، وتصنیف کیو أس (QS)، وتصنیف تایمز وتصنیف لایدن. وبناء علی المعلومات التي سیکشف عنها هذا التقریر، فإن عام 2020 کان عاما مثمرا من حیث انتاج العلم في الجامعات الایرانیة لمکانتها علی مستوی العالم.

مراکز الجامعات الایرانیة حسب تصنیف جامعة شانغهای جیاو تونغ

اعلن موقع الاستشهاد العلمي للعالم الاسلامي (ISC) بان ایران تحتل المرتبة الاولی في المنطقة والعالم الاسلامي من حیث عدد افضل الجامعات حسب تصنیف شنغهای 2020 واوضح بان هنالک 12 جامعة ایرانیة في هذا التصنیف ضمن افضل الجامعات الالف في العالم. ویعد تصنیف شنغهای من اکثر التصنیفات المرموقة للجامعات في العالم والتي تصدر نتائجها من قبل جامعة "جیاو تنغ" في شنغهای

وحلت ایران في المرتبة الاولی بین الدول الاسلامیة في هذا التصنیف بـ 12 جامعة ومن ثم ترکیا بـ 11 جامعة ومالیزیا ومصر لکل منها 5 جامعات والسعودیة وباکستان لکل منهما 4 جامعات وبعدها تأتي تونس ولبنان وقطر لکل منها جامعة واحدة.

جامعات ایران في تصنیف QS

وکان هذا الموقع (ISC) قد اعلن أن ست جامعات في إیران تأتي ضمن أفضل الجامعات في العالم في أحدث تصنیف لموقع (QS World University Rankings).

واوضح هذالموقع أن ست جامعات في البلاد، بما في ذلک جامعة شریف للتکنولوجیا بمرتبة 407، وجامعة أمیرکبیر للتکنولوجیا بمرتبة 489، وجامعة طهران بمرتبة 601- 650 ، وجامعة إیران للعلوم والتکنولوجیا بمرتبة 601-650 وجامعتی شهید بهشتی و شیراز بمرتبة 1000- 801 بین أفضل الجامعات في أحدث نتائج التصنیف لعام 2021 .

و اضاف حتی عام 2016، کانت فقط جامعتا شریف الصناعیة بمرتبة 480-471 وطهران بمرتبة 551-600 موجودتين في قائمة التصنیف هذه.

جامعات ایران في تصنیف لایدن العالمي

أعلن موقع الاستشهاد العلمی للعالم الاسلامی (ISC) إنّ 36 جامعة ایرانیة أحرزت مرکزاً راقیاً بین أفضل 1176 جامعة في العالم وفقا للتقریر الذی رفعه نظام تصنیف لایدن العالمی ،و إزداد عدد الجامعات الایرانیة في تصنیف لایدن لعام 2020 من 26 جامعة في عام 2019 الى 36 جامعة في العام الجاري .

الجامعات الایرانیة في تصنیف تایمز

حققت الجامعات الایرانیة نموا ملحوظا حسب تصنیف تایمز العالمي لعام 2020 مقارنة بعام 2019، حیث کان عدد الجامعات الایرانیة في التقریر التي تم اعداده بعام 2019 لم یتجاوز الـ29، بینما ارتفع عدد الجامعات الایرانیة في القائمة التی أصدرت بعام 2020 الی 40 جامعة.

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