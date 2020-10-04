فارس تعلن استعدادها لاستضافة ملتقی معاهدة السلام والسیاحة العالمی

واضاف مجتبی علوی، الذی تحدث کممثل لمحافظة فارس فی مؤتمر عبر الإنترنت "السیاحة من أجل السلام والصداقة": أن فارس ونظرا لقدراتها الفریدة والممیزة ، بما فی ذلک احتوائها علی 11 أثرا عالمیا مسجلا و3 الاف أثر مسجل علی المستوی الوطنی، بعضها له مکانة خاصة فی صناعة السیاحة، یمکن تقدیمها للسیاح فی جمیع أنحاء العالم من خلال التخطیط السلیم والفعال واستخدام الأدوات والتقنیات الموجودة فی العالم.

وحول تعزیز السلام وتنمیة الحب والصداقة من خلال السیاحة، قال ان الاهتمام بالدور البارز للقیم الثقافیة والتاریخیة والدینیة وأیضا الدور الجدیر للحرف الیدویة والفنون التقلیدیة فی دفع أهداف صناعة السیاحة، یسهم في تعزیز السلام والمودة بین الأمم.

وقال مخاطبا ممثلی الدول فیما یتعلق باستعداد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لاستضافة مؤتمر السلام العالمی: إن إیران کانت الرائدة والرمز للسلام العالمی عبر التاریخ وأن احضانها واسعة للحفاظ علی هذا المفهوم واستمراره.

ووصف ممثل فارس، هذه المحافظة بأنها طلیعة السیاحة من اجل تعزيز السلام وقال: نحن نتحدث عن محافظة باتساعها وخلفیتها التاریخیة والدینیة والثقافیة القیمة للغایة ومهد السلام والشعراء والکتاب البارزین أمثال سعدی وحافظ الذین کانوا دائما فی طلیعة دعم السلام بالعالم.

وعن تعایش أتباع الدیانات السماویة، قال علوی إن تنوع الطوائف العرقیة فی شیراز، والذی یتضح من وجود زقاق الأدیان في شيراز، یثبت أن هذه المدینة یمکن أن تکون رائدة فی ابداع السیاحة من اجل دعم السلام .

انتهى** 2344