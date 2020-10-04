الفيلم الايراني "الشاشة" يتنافس في مهرجان "لوس أنجلوس هوليوود"

وستشارك افلاما من خمسون دولة آسيوية بالإضافة إلى أفلام من دول أوروبية وأمريكية مثل كندا وغيرها في النسخة الثانیة من مهرجان "لوس أنجلوس هوليوود" للأفلام الآسيوية الذی يعقد في لوس أنجلوس خلال الفترة من 1 إلى 14 نوفمبر 2020.

ويحكي الفيلم قصة فتاة محتجزة كرهينة وتنشر فيديو عنها على إنستغرام.

وشارك في تمثيله كل من : سارا شاه آبادي، افشین غلامي، مژکان آقاداوودیان، محمدحسن آجینه، عاطفه اوراني بور وامیرعلي غلام علیني.

وهناك الكثير من الافلام الايرانية التي فازت بجوائز في المهرجانات الدولية لانها تتناول القضايا التي تهم المجتمع بشكل عام بما فيها القضايا الاجتماعية والاقتصادية والاسرية من بينها "كيارستمي والعصا المفقودة" للمخرج محمودرضا ثاني الذي فاز بجائزة افضل وثائقي في مهرجان "لرابترا " الدولي بدورته السابعة في اليونان و فيلم "خورشيد " (الشمس) للمخرج الايراني مجيد مجيدي الذی حصل علی جائزة "الفانوس السحري" في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في ايطاليا.

كما حصد الفیلم الایراني "انفصال نادر عن سیمین" للمخرج اصغر فرهادي جائزة اوسکار لافضل فیلم اجنبي وجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلین عام 2011 و علی جائزة غولدن غلوب لافضل فیلم اجنبي لعام 2012 و فاز فیلم " البائع " من إخراج وكتابة نفس المخرج (اصغر فرهادي ) بجائزة الأوسكار لفئة أفضل فيلم بلغة أجنبية لسنة 2016.

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