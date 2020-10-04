٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١:٥٩ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84064348
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200 شخصية اسلامية من مختلف انحاء العالم ستلقي كلماتها في مؤتمر الوحدة الاسلامية

200 شخصية اسلامية من مختلف انحاء العالم ستلقي كلماتها في مؤتمر الوحدة الاسلامية

طهران/ 4 تشرين الاول/ اكتوبر/ ارنا - أعلن الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب، عن انعقاد مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابع والثلاثين في الفترة من 29 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، بالتزامن مع أسبوع الوحدة و ميلاد الرسول الاكرم (ص).

واضاف حجة الإسلام حميد شهرياري اليوم الأحد للصحفيين على هامش اجتماع التخطيط والتنسيق للاحتفال بأسبوع الوحدة : أن أكثر من 200 شخصية أجنبية من العالم الإسلامي ستلقي كلمات في المؤتمر الذي يقام عبر الإنترنت .

وأضاف: أن مؤتمر هذا العام، سيناقش التعاون الإسلامي في مجال النكبات والكوارث ونهج دول العالم الإسلامي فيما يتعلق بالوقاية من كورونا ومكافحته.

 أسبوع الوحدة الإسلامية، أحد ابتكارات مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني الراحل منطلقا من تاريخي الولادة المشهورين عند أهل السنة والشيعة، وهما 12 و17 ربيع الأول، فأعلن بينهما أسبوع الوحدة الإسلامية.

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