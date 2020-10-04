إنتاج 14 مليار متر مكعب من الغاز من المرحلة الـ12 في حقل بارس الجنوبي

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الأحد، أضاف هاشمي، ان المصفاة التاسعة هي أول مصفاة في مجمع بارس الجنوبي للغاز، التي تم فيها عمليات الصيانة والتصليح الأساسية بنجاح هذا العام على الرغم من إنتشار وباء كورونا.

وتابع، ان عمليات الصيانة للمرحلة الـ12 من حقل بارس الجنوبي تمت بواسطة مقاول محلي وباستخدام الأيدي العاملة المحلية في منطقة الحقل.

وفيما أشار الى أن وحدات المصفاة التاسعة في حالة صيانة جيدة، أكد هاشمي أن الإنتاج جار على قدم وساق في جميع وحدات المرحلة الـ12 من حقل بارس الجنوبي وفي ظروف مؤاتية.

وفي سياق آخر، لفت هاشمي الى بلوغ إنتاج الكبريت في المصفاة التاسعة ما يزيد عن 47 ألفا و200 طن في الأشهر الستة الأولى من

العام الحالي.

انتهى**أ م د